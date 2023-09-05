Жители Подмосковья могут принять участие в акции «Школа утилизации: электроника». В области стартовал очередной этап экологической программы, сообщили в Минэкологии региона.

«Хочу напомнить, что компьютерное и электрооборудование, вышедшее из строя – ценнейший источник материалов для рециклинга, поэтому его сбор и утилизация очень важна», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В рамках программы в муниципалитетах организуют бесплатную утилизацию компьютерного, электронного, электрического и оптического оборудования, а также картриджей.

Чтобы принять участие в акции, учреждениям нужно пройти регистрацию на сайте Фонда рационального природопользования. Ближайшие акции пройдут в Котельниках, Дзержинском, Раменском, Лосино-Петровском, Реутове и Звездном городке.