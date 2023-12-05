Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе птичьих кормушек
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Жители Подмосковья могут поучаствовать в традиционном конкурсе фотографий птичьих кормушек «Покормите птиц!». Его организует Союз охраны птиц России, передает областное Минэкологии.
«Мы поддерживаем такие акции и хотим, чтобы наши жители в них участвовали, ведь это не только занимательное дело для нашего подрастающего поколения, но и польза для самих птиц, нуждающихся в подкормке зимой», - сказал глава министерства Тихон Фирсов.
В рамках конкурса определят победителей в основных номинациях: «Оптимальный вариант», «Чудо-столовая», «Пернатые гости», а также в нескольких подноминациях.
Для участия в конкурсе нужно сфотографировать кормушку и загрузить снимок на сайт проекта. Ежемесячно будут определять по пять лучших фотографий в номинациях. К Международному Дню птиц, который отмечается первого апреля, выберут итоговых победителей.