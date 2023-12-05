Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе птичьих кормушек

«Мы поддерживаем такие акции и хотим, чтобы наши жители в них участвовали, ведь это не только занимательное дело для нашего подрастающего поколения, но и польза для самих птиц, нуждающихся в подкормке зимой», - сказал глава министерства Тихон Фирсов.