Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Зеленая Евразия»

Жители Подмосковья могут принять участие в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия». Он проводится по инициативе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Евразийской экономической комиссии.

Цель конкурса — поиск эффективных практик по климатической адаптации, а также иных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств.

В конкурсе могут принять участие коммерческие и некоммерческие организации и объединения, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, физические лица.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте проекта до 30 марта.