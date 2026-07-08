Жители Подмосковья могут принять участие в международном конкурсе «Экомир»

Экология

Фото: [Медиасток.рф]

Жители Подмосковья могут принять участие в международном экологическом конкурсе «Экомир — 2026». Его проводит Российская академия естественных наук.

Цель конкурса — формирование общественного сознания людей для понимания их роли в сохранении жизни на Земле.

Премия присуждается по 11 номинациям:

  • Экологическая политика и окружающая среда;
  • Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;
  • Экологическое образование, просвещение и культура;
  • Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;
  • Молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды;
  • Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;
  • Экологически безопасные товары и продукты питания;
  • Экология и здоровье человека;
  • Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;
  • Экологически безопасные технологии и материалы в строительстве, деревянном домостроении;
  • Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.

В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации; авторские коллективы; представители органов власти; общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Подробная информация доступна на сайте премии.

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