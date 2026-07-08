Жители Подмосковья могут принять участие в международном конкурсе «Экомир»
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья могут принять участие в международном экологическом конкурсе «Экомир — 2026». Его проводит Российская академия естественных наук.
Цель конкурса — формирование общественного сознания людей для понимания их роли в сохранении жизни на Земле.
Премия присуждается по 11 номинациям:
- Экологическая политика и окружающая среда;
- Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;
- Экологическое образование, просвещение и культура;
- Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;
- Молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды;
- Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;
- Экологически безопасные товары и продукты питания;
- Экология и здоровье человека;
- Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;
- Экологически безопасные технологии и материалы в строительстве, деревянном домостроении;
- Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.
В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации; авторские коллективы; представители органов власти; общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.
Подробная информация доступна на сайте премии.