Жители Подмосковья могут принять участие в международном конкурсе «Экомир»

Жители Подмосковья могут принять участие в международном экологическом конкурсе «Экомир — 2026». Его проводит Российская академия естественных наук.

Цель конкурса — формирование общественного сознания людей для понимания их роли в сохранении жизни на Земле.

Премия присуждается по 11 номинациям:

Экологическая политика и окружающая среда;

Экология, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение природного, исторического и культурного наследия территорий;

Экологическое образование, просвещение и культура;

Эколого-патриотическая деятельность, восстановление природно-исторического наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;

Молодежные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной среды;

Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии, переработка отходов производства и потребления;

Экологически безопасные товары и продукты питания;

Экология и здоровье человека;

Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;

Экологически безопасные технологии и материалы в строительстве, деревянном домостроении;

Ландшафтно-парковый дизайн, современные архитектурные решения и пейзажная живопись.

В качестве соискателей премии могут выступать российские и зарубежные предприятия и организации; авторские коллективы; представители органов власти; общественные деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, направленные на сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Подробная информация доступна на сайте премии.