Жители Подмосковья могут принять участие в создании «Атласа птиц Московской области»
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Жители Подмосковья могут принять участие в создании «Атласа птиц Московской области». Как сообщили в Минэкологии региона, к соавторству приглашаются как профессиональные орнитологи, так и любители-бердвотчеры.
«Я призываю всех любителей птиц Подмосковья подключиться к созданию «Атласа птиц Московской области». Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», - заявил глава министерства Тихон Фирсов.
Проектом руководит Зоологический музей МГУ. Подробная информация о том, как присоединиться к проекту, представлена на сайте программы «Птицы Москвы и Подмосковья».