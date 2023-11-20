Жители Подмосковья могут принять участие в создании «Атласа птиц Московской области»

«Я призываю всех любителей птиц Подмосковья подключиться к созданию «Атласа птиц Московской области». Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», - заявил глава министерства Тихон Фирсов.