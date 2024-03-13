Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Экопоколение»

Жители Подмосковья в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Экопоколение». Он проводится в рамках Всероссийского проекта «Юннаты Первых», сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до двенадцатого апреля. Конкурс пройдет в четыре этапа: муниципальный, региональный, федеральный и финальный. Победителей объявят двадцать шестого июля.

Для участия в конкурсе подросткам нужно разработать идею экологического проекта, который направлен на защиту окружающего мира, и пройти конкурсный отбор.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь.