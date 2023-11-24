Жители Раменского вышли на защиту векового леса от рубок. Как сообщает 360, деревья спиливают в районе деревень Захарово и Игумново. На участках была замечена спецтехника.

«Но так как мы все здесь очень дружные, сразу создалась инициативная группа, мгновенно появились машины. Кто смог, сразу в них прыгнули. И с ночи 16 числа началась охота за этим беспределом», - рассказала жительница Захарово Наталья Лошкарева.

Юридически указанная земля является не заказником, а землей сельскохозяйственного назначения. Сейчас ее арендует предприниматель. По словам директора территориального управления Кратово Алексея Емельянова, согласно действующему регламенту, сейчас оформление порубочного билета на землю сельхозназначения не требуется.

В дело вмешалась областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что, согласно предварительным данным, сейчас ведется работа по расторжению договора аренды участка. Взамен будет предоставлен другой участок, отвечающий требованиям для осуществления сельхоздеятельности.

Жительница Игумново Юлия Александрова отметила, что лес — очень древний и ценный. На его территории даже были выявлены краснокнижные растения. Поэтому вопрос требует скорейшего решения.

«Получается, их либо перевести в лесной фонд и защищать, соответственно, лесным законодательством. Либо установить статус как лесные насаждения на сельскохозяйственных землях», - сказала она.

В ситуации также разбираются правоохранительные органы и экологи.