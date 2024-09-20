Жители Реутова сдали полторы тонны отходов в рамках экологической акции

В Реутове местные жители сдали свыше полутора тонн отходов в рамках экологической акции по раздельному сбору мусора. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Техподдержку в вывозе собранного вторсырья оказал регоператор Ногинского кластера.

В общей сложности в мероприятии приняли участие пять сотен жителей. Люди сдавали стеклянную тару, макулатуру, ненужную бытовую технику, пластик, жесть и алюминий. Также были сданы крышки от бутылок в рамках проекта «Добрые крышечки».