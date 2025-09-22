Жители Шатуры провели масштабный эко-субботник у озера Святое

В Шатуре на благоустроенной зоне отдыха у озера состоялось два экологических мероприятия: «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Вода России».

Целью этих акций было поддержание чистоты и порядка на природных территориях.

Участникам субботника были предоставлены необходимые инструменты – перчатки и мешки для мусора. Волонтеры, сотрудники администрации округа Шатура, представители правоохранительных органов, совместно с лесниками, за короткое время привели в порядок береговую линию озера Святое и очистили лес от накопившегося мусора.

«Благоприятные погодные условия способствовали эффективной работе. Совместными усилиями мы собрали большое количество бутылок, банок и пластиковых отходов на участке, занимающем два гектара. Эта зона с беседками и местами для приготовления пищи очень популярна среди жителей города. Мы регулярно контролируем ситуацию, чтобы избежать скопления мусора. Напоминаем всем гостям и жителям округа о предусмотренной законодательством ответственности за нарушение санитарных норм в лесных массивах», — отметил заместитель директора Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Андрей Бобков.

В результате проведенного субботника, благодаря общим усилиям, было собрано и отправлено на переработку пять кубометров бытовых отходов.