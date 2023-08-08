Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как переждать грозу в лесу. Во вторник и среду на территории региона объявлен «желтый» уровень опасности погоды в связи с грозой и градом.

Если непогода застала в лесу, лучше укрыться под мелкими кустарниками. Если их нет поблизости, нужно сесть, приняв позу эмбриона. При этом важно держаться на расстоянии не менее четырех метров от деревьев.

«По статистике, чаще всего «жертвами» гроз являются дубы, тополя и ели», - отметил председатель Комлесхоза региона Олег Баженов.

В грозу нельзя разводить в лесу костер, так как дым и перегретый воздух притягивают разряды. Также не следует прижиматься к стволу дерева или находиться рядом с деревом, в которое уже ударила молния.