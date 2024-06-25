Жителям Подмосковья напомнили об опасности кормления уток хлебом

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили жителям региона, что уток и других водоплавающих птиц нельзя кормить хлебом. Это смертельно опасно для пернатых, особенно в жару.

Так, в жаркую погоду начинают цвести водоемы. Водоросли активно размножаются, отмирают и гибнут. В результате процесса их гноения задействуется кислород водоема, что приводит к кислородному голоданию и гибели водной фауны.

«Хлеб в таком случае лишь усугубляет ситуацию. В теплой воде он быстрее киснет и плесневеет, пропитываясь вредными веществами, получаемыми в результате разложения водорослей. Зачастую это и является первопричиной гибели пернатых», - подчеркнул глава министерства Тихон Фирсов.

Таким образом, питаясь хлебом, который жители кидают в воду, утки получают пищевое отравление и могут погибнуть.

Если хлеб начал плесневеть, птицы могут получить инфекцию легких. Помимо этого, при нехватке минералов, которые утки получают с естественной пищей, у них может развиться деформация крыльев.

В парках Подмосковья реализуется проект по установке вендинговых автоматов со специально подобранными кормами для водоплавающих птиц.