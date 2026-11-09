Тошнота, боль в животе, температура, слабость, иногда сыпь и ломота в мышцах — так может проявляться описторхоз. Но паразиту нужно время, чтобы развиться в организме. Поэтому недомогание сразу после съеденной рыбы не означает, что человек заразился именно описторхозом. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач терапевт Евгений Тарасов.

Какие симптомы должны насторожить

По словам терапевта, описторхоз вызывают плоские паразитические черви — сосальщики. Человек заражается, когда съедает речную рыбу с личинками паразита, которая не прошла достаточную обработку. Риск есть при употреблении сырой, плохо провяленной, слабосоленой или недостаточно термически обработанной рыбы.

«Паразиты поселяются в желчных протоках печени, могут поражать желчный пузырь и поджелудочную железу. В начале могут быть повышение температуры, озноб, слабость, головная боль, тошнота, боли в животе, расстройство стула. Иногда появляются кожная сыпь, зуд, отеки лица, боли в мышцах и суставах», — рассказал Тарасов.

После заражения человек не почувствует недомогание в тот же день. Эксперт уточнил, что между употреблением зараженной рыбы и появлением первых признаков проходит время, а то и недели.

«У некоторых людей заболевание протекает почти незаметно. При длительном заражении могут появиться тяжесть или боль в правом подреберье, тошнота, снижение аппетита, нарушения пищеварения. Иногда может быть желтуха и другие проблемы с печенью и желчевыводящими путями», — объяснил врач.

Чем опасны черви-сосальщики

По словам эксперта, без лечения паразиты могут годами жить в организме и поддерживать воспаление желчных протоков. Среди возможных последствий — хронический холангит, холецистит, нарушение оттока желчи, поражение поджелудочной железы. При тяжелом или длительном течении могут развиваться фиброзные изменения печени и другие осложнения.

«Человек может долго не связывать эти симптомы с рыбой, которую ел неделю или месяц назад, и это самая главная опасность. Постоянное воспаление желчных протоков может привести к хроническим заболеваниям печени и желчного пузыря», — отметил Тарасов.

Как диагностируют описторхоз

Основной способ подтвердить хронический описторхоз — обнаружить яйца паразита при исследовании кала. В отдельных случаях врач назначает исследование содержимого двенадцатиперстной кишки. Анализ крови на антитела на ранней стадии тоже может показать описторхоз, но положительный результат не всегда подтверждает хроническую инфекцию.

УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков помогает оценить состояние органов и выявить возможные осложнения. По показаниям врач может назначить дополнительные анализы крови и обследования.

«От человека к человеку описторхоз не передается, то есть заразиться через объятия, общую посуду или обычный бытовой контакт нельзя. Источник инфекции — зараженная рыба, которую съели без достаточной обработки», — подчеркнул специалист.

Чтобы снизить риск, речную рыбу нужно тщательно готовить. Вяление, слабое соление и холодное копчение не гарантируют уничтожения паразитов. Надежнее всего полноценная термическая обработка.