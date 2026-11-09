В Видном после ремонта открыли модельную библиотеку

В Видном Ленинского округа прошло торжественное открытие модельной Центральной детской библиотеки, ее модернизацию провели в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В учреждении провели зонирование помещений, закупили функциональную мебель, позволяющую изменять пространство под нужды проводимых мероприятий. В библиотеку закупили моноблоки, МФУ, профессиональные 3D-принтеры, большая интерактивную панель, мультистудию, с помощью которой ребят будут учить писать сценарии, придумывать героев, осваивать технику покадровой съемки и монтажа. Там появилось логопедическое «умное» зеркало, которое позволит запустить цикл занятий по профилактике речевых нарушений у детей, развитию у них артикуляции и фонематического слуха.

Помимо этого, было закуплено более 1,2 тыс. новых изданий, создана доступная среда для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.