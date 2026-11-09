В Долгопрудном педагог купила жилье по «Соципотеке»

Педагог Ольга Козинова, которая работает учителем начальных классов МАОУ «СОШ № 16», купила жилье в Долгопрудном в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от директора школы несколько лет назад и начала собирать документы. Теперь она переехала в собственную однокомнатную квартиру.

«Купила жилье в хорошем районе города, рядом с работой. Для меня было особенно важно жить недалеко от школы и не тратить время на дорогу. Еще у меня двое детей и для нас это удобно. Здесь есть все необходимое для проживания с семьей. Рядом развивающие центры, в каждом дворе современные детские площадки», — рассказала Ольга.

Принять участие в проекте могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры, узнать подробнее об этом можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.