Жулин оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Китае

Жулин о втором месте Трусовой: «Просто так нам никто высокие баллы не поставит»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России в разговоре со Sport24 оценил выступление Александры Игнатовой (Трусовой) на этапе Гран-при в Китае.

Российская фигуристка выиграла произвольную программу, но по сумме двух выступлений уступила японке Моне Чиба. Трусова набрала 221,27 балла, Чиба — 224,48. В произвольной Трусова единственная из всех участниц прыгнула четверной лутц.

Жулин считает, что когда у Трусова добавит второй четверной прыжок, у нее не будет конкуренток при любом судействе.

«Все-таки Саша уже четыре года не была на этапах Гран-при. Просто так нам никто высокие баллы не поставит. Иностранцы нас не сильно любят. Нужно добавлять, если хотим хорошую двойную оценку. Если бы Саша все эти годы каталась, точно бы сегодня победила», — сказал Жулин.

Ранее Ирина Роднина подколола хореографа Даниила Глейхенгауза после победы российской пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на этапе Гран-при в Китае.

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