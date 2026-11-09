«Мы странные»: Наташа Королева раскрыла секрет крепкого брака с Тарзаном

53-летняя российская певица Наташа Королева раскрыла секрет крепкого брака с 56-летним Сергеем Глушко, известным также как Тарзан.

В интервью MK.RU артистка призналась, что залог их семейного счастья заключается в их странности. Супруги знакомы уже четверть века, а в официальном браке состоят 23 года.

«Секрет нашего брака, наверное, в том, что мы странные. А люди странные живут долго, счастливо. И, самое главное, интересно», — отметила Королева.

Она считает, что особое мировоззрение обоих партнеров помогает сохранять романтику в отношениях.

Роман Королевой и Тарзана начался на рубеже 2000-х годов после расставания певицы с композитором Игорем Николаевым, а в феврале 2002 года у пары родился сын Архип.

Официально свои отношения влюбленные зарегистрировали 21 августа 2003 года в Санкт-Петербурге, и с тех пор в семье завелась романтическая традиция ежегодно праздновать годовщину, повторяя свадебные клятвы верности.

Ранее певица Наташа Королева рассказала об интересной ночи с Тарзаном.