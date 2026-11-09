В МОНИКИ успешно прооперировали пациента с опасной опухолью в глотке

Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского успешно прооперировали пациента с опасной опухолью в глотке. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился пожилой мужчина, который жаловался на опухоль в верхней части шеи. Новообразование занимало часть глотки и смещало подъязычную слюнную железу. Пациент не мог полноценно глотать.

Гистология показала, что у мужчины липосаркома — злокачественное образование, которое может внешне напоминать доброкачественную опухоль. Пациента направили на операцию, в ходе которой успешно удалили образование.

Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Его уже выписали.

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