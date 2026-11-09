Октябрь побил мировой температурный рекорд: ученые связали аномалию с мощным климатическим феноменом

Октябрь 2026 года стал самым теплым октябрем за всю историю наблюдений, пишет Daily Mail со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus. Средняя температура воздуха у поверхности Земли составила 15,35°C — на 1,75°C выше уровня второй половины XIX века.

Это уже третий месяц подряд, когда глобальная температура превышает доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. При этом ученые подчеркивают, что нынешнее потепление дополнительно усиливает исключительно мощный феномен Эль-Ниньо, передающий накопленное в Тихом океане тепло атмосфере.

Рекорд установила и температура поверхности океана вне полярных районов — в среднем 20,95°C. В центральной части тропического Тихого океана отклонение температуры достигло 3,21°C, превысив показатели сильных Эль-Ниньо 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годов.

По оценке Copernicus, 2026 год почти наверняка станет вторым календарным годом, когда средняя глобальная температура окажется более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня. Вероятность того, что он станет вторым самым теплым годом в истории наблюдений, оценивается примерно в 80%.

Великобритания тоже пережила необычный октябрь: он оказался одновременно теплее, влажнее и солнечнее нормы. За месяц выпало 138,9 мм осадков — примерно на 13% больше среднего показателя, а в конце октября страну последовательно накрыли штормы Austen и Boelo.

Ученые отмечают, что нынешний рекорд связан сразу с двумя факторами: долгосрочным глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, и сильным Эль-Ниньо, который временно добавляет планете дополнительное тепло.