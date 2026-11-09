Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» отметит четвертую годовщину со дня своего создания 23 ноября, в честь этого организация проведет Всероссийскую акцию «4 года КСВО — 400 добрых дел» в период с 16 по 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В рамках акции будут проводиться бесплатные юридические консультации для участников специальной военной операции и членов их семей, духовно-психологические консультации, встречи, приуроченные ко дню рождения КСВО, с подведением итогов деятельности региональных штабов, а также организация сбора и отправки гуманитарной помощи.

«За четыре года работы мы достигли многого: 18 тыс. активистов, 89 штабов по всей стране и в Абхазии, 750 тыс. обработанных сообщений, 53 образовательных проекта для актива, 23 тыс. культурно-массовых мероприятий и 3 тыс. встреч с молодежью. И за каждой из этих цифр — человек», — подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.