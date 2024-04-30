Жителям Подмосковья напомнили об опасности пала травы

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям об опасности пала травы. С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировали уже десять возгораний в лесах.

В ведомстве напомнили, что в 99% случаев пожары происходят по вине человека. К серьезным последствиям могут привести брошенные окурки и спички, пиротехника, костры без присмотра, поджоги травы и тополиного пуха.

Там, где территория выгорела после пала травы, будут расти только сорняки. В результате пожара могут погибнуть животные и насекомые. Такие участки земли зачастую уже не восстанавливаются.

Если вы увидели пал травы, нужно как можно скорее сообщить об этом в службу «112» или в лесную охрану по номеру 8 (800) 100-94-00.