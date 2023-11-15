Жителям Подмосковья предлагают присоединиться к наблюдениям за птицами

Минэкологии Подмосковья предлагает жителям региона поучаствовать во Всероссийском исследовательском проекте «Российская зима 2023-2024». В его рамках проводятся наблюдения за птицами.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, сейчас область занимает седьмое место по стране по числу наблюдений за птицами и третье место по числу наблюдаемых видов.

«Я приглашаю всех, кто неравнодушен к пернатым, принять участие в наблюдениях. Это очень важно для оценки количества видов птиц в регионе и состояния популяций», - сказал министр.

Бердвотчеры из Подмосковья уже выявили тридцать восемь видов птиц. В их числе — малый пестрый дятел и полевой лунь, которые являются редкими видами.

Подробная информация об условиях участия в проекте представлена здесь.