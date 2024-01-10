Жителям Подмосковья рассказали, как подкармливать снегирей зимой

В Минэкологии Подмосковья рассказали жителям, как подкармливать снегирей зимой. Накануне в России отмечался официальный день этой яркой птицы.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, снегирь — это оседлый вид, хотя многим кажется, что эти птицы просто прилетают в Подмосковье на зимовку. Дело в том, что зимой снегирей чаще замечают, так как с наступлением холодов они перебираются ближе к человеку, чтобы подкормиться.

«Зачастую птиц можно увидеть на кормушках или на ветвях рябины, чьи ягоды являются для них любимым зимним лакомством», - отметил министр.

В отличие от синиц снегири питаются только растительной пищей. Помимо ягод рябины они любят калину, крушину, бузину, иргу, семена травянистых растений. В холодное время года птиц можно подкармливать сушеными ягодами рябины и боярышника.