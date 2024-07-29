Жителям Подмосковья рассказали, как распознать приближение грозы

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали жителям региона, как распознать приближение грозы. Основных признаков несколько.

Так, о скором наступлении грозы могут говорить сильная жара и быстро надвигающиеся крупные облака. Аромат цветов ощущается сильнее, птицы прекращают петь и летать, дальние звуки кажутся более громкими. Кроме того, резко чувствуется похолодание, после затишья возникает порывистый ветер.

В грозу нельзя находиться на открытой местности и купаться в открытых водоемах. Также опасно прятаться под одиноко стоящим деревом — в него может ударить молния.

Кроме того, не стоит прислоняться к отвесным стенам, останавливаться на опушке леса и возле водоемов, передвигаться плотной группой, находиться в мокрой одежде на открытой местности, находиться возле костра, хранить в палатке металлические предметы, использовать электроприборы в доме.

В лесу лучше спрятаться на низкорослом участке. Ложиться на землю нельзя — так вы подставите току все тело. Следует сесть на корточки и обхватить ноги руками.

Животные могут чувствовать приближение грозы за несколько часов до ее начала. Это связано с их чувствительностью к изменениям атмосферного давления и электрическим полям.