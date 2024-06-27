Жителям Подмосковья рассказали, как собирать ягоды в лесу

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали жителям, как собирать ягоды в лесах и на полянах региона. В Подмосковье уже поспела черника и земляника.

В ведомстве напомнили, что ягоды запрещено собирать на особо охраняемых природных территориях — сбор может стать причиной повреждения краснокнижных растений или нехватки пропитания для редких видов животных.

Помимо этого, некоторые ягоды занесены в Красную книгу Подмосковья. К примеру, это шикша, кизильник, княженика, морошка, жимолость голубая.

Земляника, черника, костяника, брусника и клюква — это распространенные виды, и собирать их можно. Опять же — за пределами территорий с особым режимом охраны.

Не рекомендуется собирать ягоды возле дорог и в черте городов — как и грибы, ягоды накапливают в себе вещества из выхлопных газов автомобилей. Также нельзя продавать собранные ягоды — за это грозит штраф.