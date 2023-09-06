Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать подходящую площадку для участия в акции «Наш лес»

В Комлесхозе Подмосковья рассказали жителям региона, как выбрать подходящую площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево». В ведомстве напомнили, что до начала мероприятия осталось десять дней.

Чтобы выбрать самую удобную для участия площадку, нужно зайти на сайт Геопортала региона. Там в меню следует выбрать раздел «Комитет лесного хозяйства МО» и папку «Наш лес. Посади свое дерево 2023».

После этого нужно отметить галочкой «Площадки акции (лесные)» и/или «Площадки акции (муниципальные)». На карте появятся все доступные площадки.

В описании каждой площадки представлена информация о месте и времени проведения акции. Кроме того, указаны контакты координаторов, к которым можно обратиться с вопросами.