Жителям Подмосковья рассказали о самых страшных хищниках, обитающих в лесах региона

Одним из самых свирепых хищников в лесах Подмосковья являются не медведи и лисы, а куньи — небольшие зверьки, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Данные животные относятся к семейству млекопитающих. На территории региона их насчитывается десять видов: барсук, ласка, горностай, речная выдра, а также по два вида куниц, хорьков и норок. Некоторые из них занесены в Красную книгу региона, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Те виды, которые занесены в нашу Красную Книгу находятся в регионе под охраной, и охота на них запрещена в любое время. Остальные животные относятся к ценным охотресурсам, добыча которых возможна в определенный период в году», — указал министр.

Все куньи — безжалостные хищники. Они могут убить жертву, которая превосходит их по размеру в несколько раз. Например, горностай может одолеть крупного зайца. Также зафиксированы нападения на парнокопытных животных.

Из обитающих в Подмосковье представителей семейства куньих в спячку впадают только барсуки. Остальные виды всю зиму бодрствуют. Например, куницы и горностаи охотятся на птиц и белок, хорьки и ласки поедают мышей, а выдры — рыбу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проводимой в Московской области работе по благоустройству лесопарковых зон.