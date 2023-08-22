Жителям Подмосковья рассказали об онлайн-платформе Ecowiki.ru

Жителям Подмосковья, увлеченным экологией, рассказали об онлайн-платформе Ecowiki.ru . На сайте можно узнать об экологических акциях, познакомиться с местными лидерами экопроектов, проконсультироваться по вопросам экологичного образа жизни.

На главной странице есть бесплатные возможности для экоактивистов и просто людей, которые хотят погрузиться в экологическую повестку. Также доступна форма «Вопрос эксперту», с помощью которой можно задать вопрос одному из экспертов платформы.

В разделе «Сообщества» публикуются самые популярные вопросы, которые привлекли наибольшее внимание читателей. «Эксперты» – база профессионалов в «зеленых» сферах, которые готовы отвечать на вопросы пользователей в соответствующем разделе.

«Эколидеры» – база контактов руководителей региональных и федеральных экологических проектов. С помощью платформы они могут находить новых единомышленников и партнеров. По кнопке «Предложить эколидера» в эту базу можно добавить себя или знакомого экоактивиста с его согласия.

Пользователь может настроить фильтр по своему региону, найти интересные для него инициативы и вступить в их сообщества, чтобы следить за их новостями и деятельностью.

Карта Ecowiki.ru – афиша экологических мероприятий в регионах России от мастер-классов по поделкам из вторсырья и экоуроков до крупных акций по раздельному сбору отходов и экологических конференций. По кнопке «Добавить мероприятие на карту» можно рассказать о своем мероприятии и привлечь участников с помощью рассылки от Ecowiki.ru по активистам региона.