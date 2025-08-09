Жителям Подольска предложат бонусы от магазина взамен на пластик

В Подольске в субботу, 9 августа, проведут экологическую акцию. Горожанам предлагают сдать пластик и получить взамен него бонусы от одного из сетевых магазинов. Об этом сообщило интернет-издание «REGIONS».

9 августа в Подольске появится мобильный приемный пункт, в который будет можно сдать различные пластиковые предметы: полиэтиленовые бутылки, полистирол, пищевой и технический полипропилен, пластиковые флаконы и канистры, ПВД-пленку, пакеты, а также зубные щетки и крышки от бутылок. За все это можно будет получить вознаграждение в виде бонусов от одного из сетевых магазинов. Награда дается за активную общественную позицию. Бонусы можно будет потратить на приобретение продуктов, которые относятся к классу здорового питания.

Мобильный пункт приема будет работать с 12.00 до 18.00 в микрорайоне Климовск по адресу проспект 50 лет Октября, д. 13 и 13Б. Все собранное сырье в дальнейшем пройдет предварительную сортировку, а позже поступит на профильные предприятия.

