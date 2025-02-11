Жуткую находку обнаружили в реке в Ленобласти

В ходе проверки, проведенной специалистами Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, выяснилось, что это связано с постоянным сбросом неочищенных сточных вод после очистительных сооружений, на которые поступают стоки от жилых домов, соцобъектов и предприятий.

Оказалось, что в стоках концентрация по взвешенным веществам превышена почти в 300 раз, нефтепродуктам более чем в 1000 раз, аммоний-ионам почти в 200 раз, а также фенолам, марганцу, фосфат-ионам, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее лесная охрана Подмосковья предупредила жителей об опасности тонкого льда на водоемах.