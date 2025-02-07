Лесная охрана Подмосковья предупредила жителей об опасности тонкого льда на водоемах
В Комлесхозе Подмосковья призвали жителей не выходить на лед водоемов
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Комитете лесного хозяйства Московской области призвали жителей региона не выходить на лед водоемов. В связи с аномально теплой погодой он недостаточно крепкий и может проломиться даже под небольшим весом.
«В результате аномально теплой зимы толщина льда на водоемах в настоящее время недостаточна для зимних развлечений. Призываем не выходить на тонкий лед. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких», – призвал старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Живаев.
В Сергиево-Посадском лесничестве расположено 19 водоемов. Это реки, озера и пруды.
Ранее в ГКУ МО «Мособлпожаспас» рассказали, как определить прочность льда на водоеме. Сделать это можно по цвету ледяной корки.