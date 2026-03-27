«1971 злотый брутто». В Польше ввели зарплату для алкоголиков

В Польше граждане, страдающие алкогольной зависимостью, получили право на ежемесячные денежные выплаты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Управления социального страхования (ZUS) республики.

«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие», — заявил представитель ведомства.

Размер предоставляемой помощи напрямую зависит от того, какую степень утраты работоспособности диагностировали у заявителя. Собеседник агентства уточнил, что при полной нетрудоспособности сумма выплаты составит 1971 злотый брутто (около $530,8). Если же нетрудоспособность является частичной, размер пособия будет равен 1478 злотым брутто (примерно $398).

Представитель управления подчеркнул, что основанием для назначения этих средств не может служить лишь устное заявление о наличии заболевания. Претендентам необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие установленный диагноз, а также сведения о предпринимавшихся попытках лечения.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на реализацию данной программы предполагается ежегодно направлять порядка 50 млн злотых (около $13,5 млн).

