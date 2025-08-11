250 тысяч – это «нормально»? А чтобы чувствовать себя богатыми, россиянам вдвое больше

Состоятельные россияне считают, что для нормальной жизни на каждого члена семьи нужно около 250 тысяч рублей, а для того, чтобы чувствовать себя обеспеченным — в два раза больше — 500 тыс. рублей. Это следует из информационного листа "НЭП: Новости экономического поведения", который выходит в НИУ ВШЭ, сообщает ТАСС.

Эксперты оценили, как ощущают себя богатые российские граждане, а также их потребительские привычки и поведение.

Отмечается, что ключевые показатели высокого статуса и обеспеченности для обеспеченных россиян сегодня — это недвижимость и автомобили или другой вид транспорта премиум-класса. Так ответили более 50% опрошенных респондентов.

За последний год к ним также прибавились поездки за границу на отдых. Отдельно была возможность планировать свое время, иметь работу с гибкий график. Почти 40% опрошенных также считают это маркером высокого статуса.

Ранее сообщалось о том, что доходы россиян взлетели почти на 8%.