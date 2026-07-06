Граждане нового типа: Дугин объяснил, зачем России новые учебники в школах

Философ Александр Дугин в эфире авторской программы на Радио Sputnik назвал изменения в учебнике по истории России своевременными и актуальными. По его словам, обновленное пособие призвано воспитать в подрастающем поколении чувство гражданского достоинства, патриотизма и гордости за свою страну, а также сформировать целостное историческое самоосознание.

В России появилась новая линейка учебников по истории, которая, по мнению философа Александра Дугина, отвечает на вызовы современности. В эфире своей программы он заявил, что эти пособия необходимы для воспитания полноценных патриотов, способных искренне любить Родину, знать ее историю, понимать ее идентичность, помнить героев и осознавать образ врага. Дугин подчеркнул, что именно эти задачи решает обновленный курс.

Особое внимание в учебнике уделено героям, которые страдали за Отчизну — как в прошлом, так и в настоящем. Философ отметил, что в числе современных героев, чьи имена вошли в пособие, оказалась и его дочь Дарья Дугина, за что он выразил благодарность авторам.

По его убеждению, включение таких примеров в школьную программу формирует у детей чувство сопричастности к истории страны и ее сегодняшним событиям, включая период специальной военной операции и противостояния с Западом. Дугин назвал новую линейку учебников прекрасной и подчеркнул, что она должна стать основой для воспитания граждан нового типа — тех, кто будет гордиться своей страной и знать ее подлинную историю.