Щучья икра догнала красную по цене: эксперт объяснил причины подорожания

Щучья икра, которая еще 15 лет назад стоила копейки, теперь по цене сопоставима с красной лососевой — больше ₽1000 за 100 граммов. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в интервью Радио Sputnik объяснил, почему пресноводный деликатес так резко подорожал и уступает ли он по полезным свойствам благородным сортам.

Российский рыбный рынок переживает неожиданную переоценку ценностей. Икра щуки, которая еще не так давно была доступным продуктом, сегодня стоит наравне с красной лососевой.

По словам Александра Фомина, главная причина — в объемах вылова. Лосося добывают около 300 тысяч тонн в год, тогда как щуки — всего 30 тысяч, то есть в десять раз меньше. Чем дефицитнее продукт, тем выше его цена, отметил эксперт. Однако, по его мнению, роль сыграл и маркетинг: производители обратили внимание на недооцененный продукт, наладили его промышленный выпуск и грамотно раскрутили.

Что касается пищевой ценности, то здесь, как пояснил Фомин, оба продукта практически равноценны. Любая икра — будь то щучья, красная или черная — это эмбрион будущего малька, который содержит полный набор питательных веществ, необходимых для развития организма.

Эксперт подчеркнул, что в икре присутствуют все незаменимые аминокислоты, полезные жиры, витамины и микроэлементы. Поэтому выбор между щучьей и красной икрой — исключительно вопрос вкусовых предпочтений. Оба продукта являются полноценным и полезным питанием, заключил Александр Фомин.

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