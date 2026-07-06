Щучья икра догнала красную по цене: эксперт объяснил причины подорожания
Эксперт Фомин связал подорожание щучьей икры с разницей в объеме добычи рыбы
Фото: [Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова]
Щучья икра, которая еще 15 лет назад стоила копейки, теперь по цене сопоставима с красной лососевой — больше ₽1000 за 100 граммов. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в интервью Радио Sputnik объяснил, почему пресноводный деликатес так резко подорожал и уступает ли он по полезным свойствам благородным сортам.
Российский рыбный рынок переживает неожиданную переоценку ценностей. Икра щуки, которая еще не так давно была доступным продуктом, сегодня стоит наравне с красной лососевой.
По словам Александра Фомина, главная причина — в объемах вылова. Лосося добывают около 300 тысяч тонн в год, тогда как щуки — всего 30 тысяч, то есть в десять раз меньше. Чем дефицитнее продукт, тем выше его цена, отметил эксперт. Однако, по его мнению, роль сыграл и маркетинг: производители обратили внимание на недооцененный продукт, наладили его промышленный выпуск и грамотно раскрутили.
Что касается пищевой ценности, то здесь, как пояснил Фомин, оба продукта практически равноценны. Любая икра — будь то щучья, красная или черная — это эмбрион будущего малька, который содержит полный набор питательных веществ, необходимых для развития организма.
Эксперт подчеркнул, что в икре присутствуют все незаменимые аминокислоты, полезные жиры, витамины и микроэлементы. Поэтому выбор между щучьей и красной икрой — исключительно вопрос вкусовых предпочтений. Оба продукта являются полноценным и полезным питанием, заключил Александр Фомин.
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