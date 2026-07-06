Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», муниципальный депутат Серпухова Диана Алумянц вошла в число победителей предварительного голосования «Единой России». Она намерена баллотироваться в Мособлдуму.

Алумянц уже более 10 лет занимается общественной работой. С 14 лет она участвовала в городских акциях, молодежных инициативах, помогала в организации социальных проектов. Во время пандемии координировала помощь жителям.

«Для меня волонтерство — это не разовая акция, а понятный механизм решения проблем: услышать просьбу, собрать команду, найти ресурс и довести вопрос до результата. Такой подход я перенесла и в депутатскую работу», — рассказала она.

Как депутат девушка регулярно проводит приемы жителей. По ее словам, люди обращаются с самыми разными вопросами — от благоустройства до адресной помощи.

«Отдельное направление работы — гуманитарная миссия в зоне СВО. Участвую в выездах, помогая закрывать конкретные запросы штабов, передаем необходимое оборудование. Командой подмосковной „Молодой Гвардии“ уже передано более 200 тонн грузов», — отметила депутат.

Еще один постоянный социальный проект связан с Малаховским детским туберкулезным санаторием в Серпухове. Алумянц вместе с молодогвардейцами организует для детей праздники, привозит подарки, помогает закрывать хозяйственные запросы.

Под руководством Алумянц региональное отделение МГЕР стало одной из площадок, где молодые люди получают реальные навыки общественной работы. Среди ключевых проектов подмосковной «Молодой Гвардии» — кадровая платформа «ПолитЗавод», городской квест «Город пЕРемен», образовательная программа «Наставник Z».

После победы в предварительном голосовании Алумянц отметила, что воспринимает этот результат как продолжение уже начатой работы. Среди главных тем, которыми она планирует заниматься в случае избрания в Мособлдуму, — развитие возможностей для молодежи, поддержка волонтерских объединений и развитие округов.