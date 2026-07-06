Набор в отряд защиты неба БАРС-Москва продлится до 1 августа

Минобороны России объявило о приеме добровольцев в специализированное подразделение «БАРС-Москва», созданное для защиты столичного региона от атак беспилотников. Набор кандидатов открыт до 1 августа 2026 года.

Министерство обороны РФ приступило к набору добровольцев в новое подразделение «БАРС-Москва». Основная задача отряда заключается в обеспечении безопасности столичного региона и нейтрализации угроз со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов с использованием современных высокотехнологичных средств, включая комплексы перехвата и лазерные системы.

Служба в данном формировании не предполагает участия в зоне проведения специальной военной операции, а заключаемый сроком на один год контракт для призывников приравнивается к прохождению срочной армейской службы. Прием заявок продлится до 1 августа 2026 года.

Основные условия для кандидатов:

Возраст: мужчины от 18 до 50 лет.

Состояние здоровья: наличие категории годности А, Б или В, подтвержденной медицинской комиссией.

Требования: прописка и место проживания не имеют значения. Приоритет отдается лицам с техническим образованием, опытом военной службы или навыками пилотирования БПЛА.

Ограничения: к службе не допускаются граждане с неснятой или непогашенной судимостью, тяжелыми заболеваниями (включая ВИЧ, туберкулез, гепатиты) или зависимостями.

Все добровольцы проходят бесплатное 30-дневное обучение работе с системами противодействия беспилотникам. В период подготовки гарантируется денежное довольствие: от 220 000 рублей для рядового состава и от 300 000 рублей — для командного. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за сбитые аппараты. Семьям участников предоставляется широкий пакет социальной поддержки, включая помощь в трудоустройстве, льготы по ЖКХ и приоритетное зачисление детей в образовательные учреждения.

Контактная информация:

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