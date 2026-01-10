400 тысяч россиянок с пятью и более детьми получили повышенную пенсию

По данным фонда, повышенное пенсионное обеспечение теперь получают около 400 тысяч жительниц страны, воспитавших пятерых или более детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу СФР сообщает РИА Новости.

Напомним, с 1 января 2026 года в России вступили в силу важные изменения в пенсионном законодательстве для многодетных матерей. Теперь при расчете страхового стажа полностью учитываются все периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет, без прежних ограничений.

Ранее в стаж засчитывался уход максимум за четырьмя детьми, что в сумме составляло не более шести лет. Согласно новой норме, матери, воспитавшие пять и более детей, получили право на перерасчет пенсии с учетом всего времени, посвященного уходу за малышами.

Социальный фонд России проводит масштабную кампанию по реализации этих изменений. Работа ведется в приоритетном порядке, включая нерабочие дни. По данным ведомства, пенсии уже увеличены для 400 тысяч женщин. В большинстве случаев перерасчет выполнен проактивно — без необходимости подачи заявления. Для этого специалисты фонда сформировали специальные списки получательниц на основе имеющихся сведений.

Что делать, если пенсию еще не пересчитали?

Если вы еще не давали согласия или не обращались с заявлением, это можно сделать дистанционно через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Альтернативный вариант — личное обращение в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства.

Для женщин, которые выйдут на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды ухода будут учтены автоматически при назначении выплат.

Как пояснил глава Соцфонда Сергей Чирков, принятые меры направлены на более полную оценку материнского труда и значительное повышение уровня пенсионного обеспечения многодетных родителей.

Ранее сообщалось о том, что средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.