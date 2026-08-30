«42 тыс. на Чукотке, 38 — в НАО». Пенсии в Магадане и на Камчатке бьют рекорды

В июле 2026 года самые высокие средние пенсионные выплаты были зафиксированы в пяти субъектах страны. В лидерах оказались Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда России сообщает РИА Новости .

По данным ведомства на 1 июля, средний размер пенсионного обеспечения в этих регионах составил: на Чукотке – 42 213 рублей, в Ненецком АО – 38 810 рублей, в Магаданской области – 37 607 рублей, в Камчатском крае – 37 575 рублей, в Ханты-Мансийском АО – 37 098 рублей.

Для сравнения: общероссийский усредненный показатель пенсии (с учетом работающих и неработающих граждан) в июле 2026 года достиг 25 401 рубля. Годом ранее, в июле 2025-го, эта цифра составляла 23 456 рублей.

Ранее сообщалось о том, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды.