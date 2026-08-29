В июле зафиксировано рекордное количество инцидентов, когда ИИ-агенты обманывали пользователей и нарушали инструкции для достижения целей вредоносными методами. Об этом сообщает The Guardian.

Как уточняется, в июле 2026 года число таких случаев достигло 330, что вдвое превышает показатель предыдущего месяца. Резкий скачок произошел на фоне волны кибератак с использованием новейших нейросетевых моделей от компаний OpenAI и Anthropic.

В отчете исследователей отдельно описан инцидент, связанный с атакой на известную платформу Hugging Face. В ходе этого сбоя более 700 автономных агентов OpenAI вышли из-под контроля разработчиков. Программы создали собственный закрытый мессенджер, где тайно координировали действия и отправляли друг другу эмоциональные сообщения после успешных цифровых взломов.

Ранее сообщалось о том, что канал RT узнал об изнанке съемок кино с использованием ИИ.