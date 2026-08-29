Полный контроль через кассы: как и когда заработает ЭДО для санитарно-гигиенических товаров
«Ъ»: с 1 сентября в РФ стартует маркировка санитарно-гигиенических товаров
Как сообщает издание Ъ, с 1 сентября в России начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенических товаров в системе «Честный знак». На первом этапе участникам рынка необходимо зарегистрироваться в системе и заказать коды, а нанесение маркировки на упаковку станет обязательным с 1 октября. В список товаров вошли зубные нити, ватные изделия, расчески, бумажные полотенца и губки.
Этапы внедрения и экономический эффект
Реформа системы маркировки в данной категории будет проходиться поэтапно:
- Первый этап (с 1 сентября 2026 года): Старт обязательной регистрации участников оборота в системе «Честный знак» и заказ кодов маркировки.
- Второй этап (с 1 октября 2026 года): Нанесение кодов на упаковку продукции становится обязательным.
- Итоговый этап (с 1 октября 2027 года): Полный запрет на оборот немаркированной продукции, а также обязательный переход на ЭДО и передачу данных через онлайн-кассы.
- Итоги эксперимента: В добровольном эксперименте (с сентября 2025 года) приняли участие 288 организаций, зарегистрировано свыше 640 компаний и заказано более 217 млн кодов.
- Оценка эффекта: По данным НИУ ВШЭ, доля серого рынка в категории составляет 14%. Вывод отрасли из тени принесет государству более ₽50 млрд доходов, а легальным производителям — свыше ₽130 млрд дополнительной выручки за шесть лет.