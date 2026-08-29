Полный контроль через кассы: как и когда заработает ЭДО для санитарно-гигиенических товаров

Реформа системы маркировки в данной категории будет проходиться поэтапно:

Первый этап (с 1 сентября 2026 года): Старт обязательной регистрации участников оборота в системе «Честный знак» и заказ кодов маркировки.

Второй этап (с 1 октября 2026 года): Нанесение кодов на упаковку продукции становится обязательным.

Итоговый этап (с 1 октября 2027 года): Полный запрет на оборот немаркированной продукции, а также обязательный переход на ЭДО и передачу данных через онлайн-кассы.

Итоги эксперимента: В добровольном эксперименте (с сентября 2025 года) приняли участие 288 организаций, зарегистрировано свыше 640 компаний и заказано более 217 млн кодов.