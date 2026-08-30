«Это может быть Ноев ковчег». Профессор Атила заявил о пустотах в форме судна в Турции

В турецкой провинции Агры исследователи зафиксировали радаром подземные полости в формации Дюрупынар. Об этом сообщил руководитель проекта профессор Республиканского университета Сиваса Дженкер Атила.

Ученые изучают горную породу длиной 157 метров, по форме напоминающую судно. Она находится у горы Агры (Арарат) на востоке Турции. Международный проект стартовал 28 июня. Специалисты уже создали 3D-модели и определили GPS-координаты объекта. Сканирование провели радаром, который использовали ВВС США.

«Обнаружение этих пустот подтолкнуло ученых к мысли, что они могли быть помещениями судна, получены данные, указывающие на то, что это могла быть палуба судна», – заявил Атила.

По его словам, пустоты пересекаются под прямым углом, что указывает на возможную конструкцию корабля. Исследователи взяли около тысячи образцов почвы, чтобы найти органику. Содержание углерода внутри «судна» на 40% выше, чем снаружи – это может свидетельствовать о наличии органических веществ или остатков древесины. Точные результаты станут известны через два-три месяца.

«Имеющиеся данные с каждым днем повышают вероятность того, что именно здесь и был Ноев ковчег», – заключил Атила.

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