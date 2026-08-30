«Они неделями не бывают дома». Дальнобойщиков хотят выделить в отдельную профессию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минтранса Андрею Никитину с предложением закрепить в нормативных документах отдельное наименование профессии для водителей, выполняющих междугородные и международные грузоперевозки на дальние расстояния. Копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости .

В документе парламентарий отмечает, что действующий перечень, утвержденный постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года № 2349, не выделяет таких специалистов — все они формально относятся к общей категории «водитель автомобиля». Между тем, по его мнению, характер труда дальнобойщиков принципиально иной.

«Работа водителя на междугородних и международных маршрутах предполагает продолжительное нахождение в рейсе и длительное отсутствие по месту жительства, управление большегрузными транспортными средствами на значительных расстояниях, в том числе в ночное время и при сложных погодных условиях, необходимость строгого соблюдения специальных требований к режиму труда и отдыха и использования тахографов. На такого работника одновременно возлагается повышенная ответственность за безопасность дорожного движения, сохранность транспортного средства и перевозимого груза. Таким образом, речь идет не просто о территориальной разновидности работы водителя автомобиля, а о профессиональной деятельности, имеющей выраженную специфику условий, режима и организации труда», - сказано в документе.

Отсутствие отдельной позиции в реестре, подчеркнул Чернышов, затрудняет полноценный учёт занятых в этой сфере, оценку кадровых потребностей отрасли и разработку адресных мер по повышению привлекательности профессии и закреплению кадров.

Вице-спикер также просит совместно с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом определить корректное наименование новой специальности и критерии отнесения работников к этой категории. Кроме того, он предлагает проработать с Минтрудом и Росстандартом вопрос о включении соответствующей позиции в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025.

Ранее сообщалось о том, что 26% водителей никогда не включали адаптивный круиз-контроль.