«Тарелка здоровья против вирусов». Топ-7 продуктов для иммунитета

С наступлением сезона простуд россиянам рекомендуется включить в рацион тыкву, морковь, скумбрию, яйца и орехи для поддержки иммунной системы. Об этом сообщили специалисты Роскачества рассказали в интервью Life.ru.

В организации отметили, что сезонные овощи, в частности тыква и морковь, богаты каротиноидами и пищевыми волокнами. Жирная рыба и куриные яйца служат источником витамина D, бобовые культуры и орехи содержат цинк, а мясо птицы и морепродукты — селен. Данный набор микронутриентов, по словам экспертов, способствует улучшению самочувствия в период болезни.

Употребление отдельных продуктов и витаминных комплексов не дает стопроцентной гарантии защиты от острых респираторных вирусных инфекций, предупредили эксперты. Главными факторами профилактики остаются сбалансированное питание, полноценный сон и регулярная физическая активность. Наиболее действенным методом предотвращения гриппа специалисты назвали вакцинацию.

Ранее сообщалось о том, что врач Гаврикин посоветовал включить в осенний рацион орехи, тофу и киноа.