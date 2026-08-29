«Тарелка здоровья против вирусов». Топ-7 продуктов для иммунитета
Роскачество: сезонные овощи, рыба, яйца и орехи укрепляют иммунитет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк]
С наступлением сезона простуд россиянам рекомендуется включить в рацион тыкву, морковь, скумбрию, яйца и орехи для поддержки иммунной системы. Об этом сообщили специалисты Роскачества рассказали в интервью Life.ru.
В организации отметили, что сезонные овощи, в частности тыква и морковь, богаты каротиноидами и пищевыми волокнами. Жирная рыба и куриные яйца служат источником витамина D, бобовые культуры и орехи содержат цинк, а мясо птицы и морепродукты — селен. Данный набор микронутриентов, по словам экспертов, способствует улучшению самочувствия в период болезни.
Употребление отдельных продуктов и витаминных комплексов не дает стопроцентной гарантии защиты от острых респираторных вирусных инфекций, предупредили эксперты. Главными факторами профилактики остаются сбалансированное питание, полноценный сон и регулярная физическая активность. Наиболее действенным методом предотвращения гриппа специалисты назвали вакцинацию.
Ранее сообщалось о том, что врач Гаврикин посоветовал включить в осенний рацион орехи, тофу и киноа.