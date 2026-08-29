Стерлядь и осетр под угрозой: как аномальный летний паводок ударил по ценным видам рыб
Росрыболовство назвало официальную причину массового мора рыбы в реке Тура
В пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) назвали причину массового мора рыбы в реках Тюменской области. Замор произошел из-за острого дефицита растворенного кислорода, вызванного сочетанием аномального паводка и высокой температуры воды. Токсикологических отравлений экологи не зафиксировали, пишет РБК.
Причины замора и последствия для экосистемы
Аномальный летний паводок начался в конце июля после затяжных дождей, из-за чего уровень Туры в Тюмени превысил опасную отметку 850 см, продержавшись выше нормы 17 дней:
- Механизм катастрофы: Паводковые воды смыли с затопленных территорий большое количество органики. Жаркая погода ускорила процессы ее окисления, что полностью истощило запасы растворенного кислорода в воде.
- Восстановление массовых видов: Популяции массовых (сорных) видов рыб в реках Тура, Тобол и Иртыш смогут восстановиться самостоятельно за 2–4 года.
- Угроза для ценных пород: Для восстановления запасов сибирского осетра, стерляди (потребуется около 6 лет) и нельмы (потребуется 8–10 лет) понадобятся государственные программы искусственного воспроизводства.