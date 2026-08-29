Стерлядь и осетр под угрозой: как аномальный летний паводок ударил по ценным видам рыб

В пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) назвали причину массового мора рыбы в реках Тюменской области. Замор произошел из-за острого дефицита растворенного кислорода, вызванного сочетанием аномального паводка и высокой температуры воды. Токсикологических отравлений экологи не зафиксировали, пишет РБК.