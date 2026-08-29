«Тревожный звоночек»: американцев предупредили об угрозе кризиса с едой

Аналитик американского Института Хартленда Джефф Стайр в статье для The Wall Street Journal предостерег от возможного продовольственного кризиса в Соединенных Штатах, причиной которого может стать нехватка минеральных удобрений.

Эксперт полагает, что лидирующие позиции Китая, России и Ирана на мировом рынке удобрений создают условия для существенного повышения розничных цен на продукты питания. Стайр обращает внимание на совокупность отягощающих обстоятельств: сохраняющуюся геополитическую напряженность в связи с Украиной, экспортные ограничения со стороны КНР и риски для судоходства в Ормузском проливе.

Автор материала призывает американские власти наращивать мощности внутренних производственных цепочек и активизировать добычу углеводородов на собственной территории. Он отмечает, что природный газ служит основой для выпуска азотных удобрений, а переработка нефти и газа дает необходимую серу для фосфатных удобрений.

Энергетическая независимость государства неразрывно связана с его возможностью гарантировать продовольственную безопасность, заключил Стайр.

Ранее сообщалось о том, что американцев предупредили о росте цен на продукты в 2027 году.