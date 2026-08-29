ЧС в Шарм-эль-Шейхе: масштабный разлив нефти угрожает уничтожить главные рифы Египта
«Турпром»: разлив нефти в Египте угрожает коралловым рифам Шарм-эль-Шейха
Как сообщает издание Турпром, на Египетском Синайском полуострове произошел крупный разлив сырой нефти в районе мыса Рас-Бадран, угрожающий популярным курортам Красного моря и уникальным коралловым рифам. Министерство окружающей среды Египта ввело в провинции Южный Синай режим чрезвычайной экологической готовности, а эксперты предупреждают о рисках для осеннего отдыха туристов, включая россиян.
Масштаб экологического кризиса и угроза экосистеме
Штормовой ветер и морские течения активно перемещают нефтяное пятно в сторону южной оконечности Синайского полуострова:
- Зона поражения: Плотная масляная пленка движется к акватории острова Тиран и национальному парку Рас-Мохаммед.
- Экологический риск: По словам эксперта Фуада эль Гохари, нефтяная пленка перекрывает доступ кислорода и солнечного света, вызывая массовую гибель и обесцвечивание коралловых полипов. Без локализации пятна в течение 48 часов рифы могут быть безвозвратно уничтожены.
- Меры ликвидации: К побережью стягиваются суда-нефтесборщики и устанавливаются боновые заграждения.
- Туристический контекст: Катастрофа совпала с ростом нагрузки на египетские курорты из-за перенаправления турпотоков с других Ближневосточных направлений. Туроператоры советуют следить за обновлениями перед поездкой в Шарм-эль-Шейх.