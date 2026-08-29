Инфекция в детских садах: специалисты рассказали о распространении энтеровируса в ХМАО
Роспотребнадзор Югры оценил эпидобстановку по энтеровирусной инфекции в Сургуте
Как сообщает сетевое издание ОМЕДИА! , в Сургуте и Сургутском районе фиксируются отдельные случаи энтеровирусной инфекции. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора называют эпидемиологическую обстановку спокойной, отмечая, что заболеваемость носит традиционный сезонный характер и в первую очередь затрагивает детей дошкольного возраста.
Особенности заболеваемости и меры профилактики
О резком росте заболеваемости или эпидемиологической вспышке речи не идет, ситуация находится под контролем ведомства:
- Основная группа риска: Дети в возрасте от 3 до 6 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения.
- География распространения: Единичные случаи заражения фиксируются как в Сургуте, так и на территории Сургутского района.
- Рекомендации Роспотребнадзора: Для снижения риска инфицирования необходимо строго соблюдать правила личной гигиены — регулярно мыть руки с мылом, тщательно промывать свежие овощи и фрукты перед употреблением, а также использовать только гарантированно безопасную или кипяченую питьевую воду.