Инфекция в детских садах: специалисты рассказали о распространении энтеровируса в ХМАО

О резком росте заболеваемости или эпидемиологической вспышке речи не идет, ситуация находится под контролем ведомства:

Основная группа риска: Дети в возрасте от 3 до 6 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения.

География распространения: Единичные случаи заражения фиксируются как в Сургуте, так и на территории Сургутского района.