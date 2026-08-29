В 2,7 раза дороже начальной цены: как прошли торги за участок с 3,5 тоннами золота

В федеральный бюджет поступит порядка ₽1,14 млрд по результатам аукционов на право пользования двумя золотоносными участками в Иркутской области и Красноярском крае. По сообщениям Минприроды России, победителями торгов стали компании «ЗДК „Лензолото“ и „Русзолото“, пишет ТАСС.

Итоги аукционов и параметры месторождений

Право на разработку двух месторождений в Сибири было выставлено на торги с последующей выдачей лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу: