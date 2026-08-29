В 2,7 раза дороже начальной цены: как прошли торги за участок с 3,5 тоннами золота
Компания «Русзолото» выкупила крупный участок рудного золота в Красноярском крае
В федеральный бюджет поступит порядка ₽1,14 млрд по результатам аукционов на право пользования двумя золотоносными участками в Иркутской области и Красноярском крае. По сообщениям Минприроды России, победителями торгов стали компании «ЗДК „Лензолото“ и „Русзолото“, пишет ТАСС.
Итоги аукционов и параметры месторождений
Право на разработку двух месторождений в Сибири было выставлено на торги с последующей выдачей лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу:
- Участок на реке Аканак-Накатами (Иркутская область):
- Победитель: ООО «ЗДК „Лензолото“ (сумма сделки — ₽365,8 млн ).
- Тип и запасы: Россыпное и техногенное золото (добыча велась в 1999–2015 гг.). Балансовые запасы категорий С1 и С2 составляют 298 кг, забалансовые — 231 кг.
- Участок «Ивановский» (Красноярский край):
- Победитель: ООО «Русзолото» (сумма сделки на 17-м шаге торгов — ₽774,1 млн, что в 2,7 раза превышает стартовую цену).
- Тип и запасы: Рудное золото (запасы — 3,45 тонны, ресурсы — 2,78 тонны) и ресурсы рудного серебра (около 1,5 тонны).