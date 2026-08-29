Конец дешевому импорту: почему покупка машины в Беларуси больше не приносит выгоды
С 1 декабря в России ужесточили правила льготного утильсбора на авто из ЕАЭС
Покупка автомобиля в Беларуси перестала гарантировать автоматическую экономию при ввозе в Россию. Издание «АвтоВзгляд» обращает внимание, что из-за реформы утилизационного сбора попытка привезти машину из сопредельного государства может обернуться огромными доплатами. Объем импорта подержанных машин через Беларусь в январе 2026 года упал до 613 единиц против ₽4,1 тыс. в ноябре прошлого года.
Ключевые условия для сохранения льготного утильсбора
С 1 декабря 2025 года льготная ставка (₽3,4 тыс. за новый автомобиль и ₽5,2 тыс. за авто старше трех лет) действует только при соблюдении ряда жестких требований:
- Ограничение по мощности: Автомобиль должен иметь мощность не более 160 л. с. (после введения правила доля подержанных машин мощнее 160 л. с. в импорте из Беларуси упала с 63,1% до 26,2%).
- Правило 12 месяцев после растаможки: Если автомобиль выпущен в свободное обращение таможней Беларуси (или другой страны ЕАЭС), с даты оформления до подачи расчета утильсбора в РФ должно пройти не менее 12 месяцев. Покупать свежерастаможенные авто рискованно даже при мощности до 160 л. с.
- Правило 12 месяцев при перепродаже: При перепродаже машины в РФ ранее чем через год после оформления ТПО, льготный сбор будет полностью пересчитан по высоким коэффициентам.
- Сроки постановки на учет: Российскому покупателю дается всего 10 дней с момента покупки для обращения за регистрацией авто. Белорусские транзитные номера (90 дней) отсрочки в РФ не дают.