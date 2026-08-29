Конец дешевому импорту: почему покупка машины в Беларуси больше не приносит выгоды

С 1 декабря 2025 года льготная ставка (₽3,4 тыс. за новый автомобиль и ₽5,2 тыс. за авто старше трех лет) действует только при соблюдении ряда жестких требований:

Ограничение по мощности: Автомобиль должен иметь мощность не более 160 л. с. (после введения правила доля подержанных машин мощнее 160 л. с. в импорте из Беларуси упала с 63,1% до 26,2%).

Правило 12 месяцев после растаможки: Если автомобиль выпущен в свободное обращение таможней Беларуси (или другой страны ЕАЭС), с даты оформления до подачи расчета утильсбора в РФ должно пройти не менее 12 месяцев. Покупать свежерастаможенные авто рискованно даже при мощности до 160 л. с.

Правило 12 месяцев при перепродаже: При перепродаже машины в РФ ранее чем через год после оформления ТПО, льготный сбор будет полностью пересчитан по высоким коэффициентам.