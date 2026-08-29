Подарок к золотой свадьбе: сколько получают супруги за 50 лет совместной жизни в РФ

Размер поощрения зависит от регионального бюджета и длительности совместной жизни:

Челябинская область (самые крупные выплаты): ₽50 тыс. за 50 лет, ₽100 тыс. за 60 лет и ₽150 тыс. за 70 лет брака (условие — проживание в регионе от 15 лет).

ХМАО, ЯНАО и Санкт-Петербург: ₽50 тыс. за 50 лет и ₽70 тыс. за 70 лет брака. В Санкт-Петербурге также предусмотрена выплата за «коронную свадьбу» (75 лет).

Москва: ₽29,6 тыс. за 50 лет, ₽37 тыс. за 55 и 60 лет, ₽44,4 тыс. за 65 и 70 лет совместной жизни.

Республика Коми: ₽50 тыс. выплачивается парам, прожившим вместе 65 лет и более.

Калининградская и Пензенская области: По ₽5 тыс. (в Калининградской — за каждую круглую дату, в Пензенской — единоразово к 50-летию со дня свадьбы).