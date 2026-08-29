Подарок к золотой свадьбе: сколько получают супруги за 50 лет совместной жизни в РФ
РИА Новости: выплаты за 50 и более лет брака введены в 26 регионах России
В 26 регионах России введены денежные выплаты для супружеских пар, проживших в официальном браке 50 и более лет. Суммы и условия получения пособий различаются в зависимости от субъекта. В Общественной палате РФ предложили сделать данную меру поддержки федеральной, однако единого закона пока нет, пишет РИА Новости.
Сравнение размеров выплат по регионам
Размер поощрения зависит от регионального бюджета и длительности совместной жизни:
- Челябинская область (самые крупные выплаты): ₽50 тыс. за 50 лет, ₽100 тыс. за 60 лет и ₽150 тыс. за 70 лет брака (условие — проживание в регионе от 15 лет).
- ХМАО, ЯНАО и Санкт-Петербург: ₽50 тыс. за 50 лет и ₽70 тыс. за 70 лет брака. В Санкт-Петербурге также предусмотрена выплата за «коронную свадьбу» (75 лет).
- Москва: ₽29,6 тыс. за 50 лет, ₽37 тыс. за 55 и 60 лет, ₽44,4 тыс. за 65 и 70 лет совместной жизни.
- Республика Коми: ₽50 тыс. выплачивается парам, прожившим вместе 65 лет и более.
- Калининградская и Пензенская области: По ₽5 тыс. (в Калининградской — за каждую круглую дату, в Пензенской — единоразово к 50-летию со дня свадьбы).
- Татарстан и Камчатский край: Выплаты действуют, но доступны только жителям региональных столиц.